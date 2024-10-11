Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Bosna Hersek- Almanya maçına sayılı saatler kaldı. Uluslar Ligi A Ligi Grubu'nda Almanya ve Hollanda'nın dörder puanı bulunurken, averaj avantajıyla Almanlar birinci sırada yer aldı. Öte yandan Bosna Hersek, Macaristan ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı ve birer puan paylaşıldı. Bosna Hersek- Almanya maçı öncesi Boşnaklar tam kadro sahaya çıkarken, Almanların önemli oyuncuları sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Peki, Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...