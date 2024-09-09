Bosna Hersek ekibi Velez Mostar, İrfan Buz ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in çeşitli takımlarında teknik direktörlük yapan İrfan Buz, kendisini Bosna Hersek ekiplerinden Velez Mostar'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Velez Mostar kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, “Velez Mostar Futbol Kulübü olarak bugün ünlü Türk antrenör İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını ve kendisinin önümüzdeki dönemde kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstleneceğini tüm üyelerimize, taraftarlarımıza ve kulübün dostlarına duyurmaktan sevinç duyuyoruz” denildi.

Kulübün açıklamasında, “Velez Mostar’ın yeni teknik direktörü, futbola kendini adamış, çalışkan bir uzman olarak bilinir. Son birkaç yılda yedi futbolcuyu tanıtarak geliştirdi ve bu oyuncular, bugün Türk Milli Futbol Takımı’nda başarıyla forma giyiyor” denildi.

Açıklamada Buz’un UEFA Pro lisansına sahip olduğu ve Türkçe, Almanca, İngilizce ve Boşnakça dillerini akıcı bir şekilde konuştuğu kaydedildi. Kulüpten yayınlanan açıklamada Buz'un yanı sıra iki yardımcı antrenör, bir kondisyoner ve bir analistten oluşan ekibinin de kendisiyle birlikte kulübe katılacağı ifade edildi.