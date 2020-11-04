Bosna Hersek'teki tarihi saat kulesi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşa edilecek

AA

Türkiye ve Bosna Hersek'te çevrim içi düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic katıldı.

Büyükelçi Koç, yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin ortak kültür mirasının yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Koç, "Banja Luka’da 2016'da ülkemizin desteğiyle tamamlanarak açılışı yapılan tarihi Ferhadiye Camii, yapımı devam eden Arnavudiye Camii ve protokolü imzalanan saat kulesi projesi ülkemizin bölgeye yönelik kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımının somut örneklerini oluşturmaktadır." dedi.

Zaimovic ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 27'nci protokole imza attıklarını belirterek, "Halihazırda Bosna Hersek genelinde 15 büyük projenin yapımına devam ediyoruz." diye konuştu.

Radojicic ise bugünkü imza töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Banja Luka, Saraybosna ve Ankara'dan çevrim içi yapıldığını söyleyerek, "Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, projenin finanse edilmesi ve uygulanmasını üstlenecek. Belediye olarak gerekli izinleri sağlayacağımız projede Banja Luka Müftülüğü de belgelendirme noktasında yardımcı olacak." dedi.

- Savaş sırasında 1993'te yıkıldı

Tarihi saat kulesinin 1587'de inşa edildiğini, ancak ülkedeki savaş sırasında 1993'te yıkıldığını anlatan Radojicic, "Şehrin sembollerinden biri olan ve kültürel mirasımızın önemli eserleri arasında bulunan saat kulesi yakın bir zamanda eski ihtişamına kavuşacak." diye konuştu.

Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileklerini ileterek, yeniden inşa edilecek saat kulesinin Banja Luka'ya ayrı bir parlaklık katacağını kaydetti.