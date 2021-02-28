"BÜYÜK TAKIMDA OLSA DEĞERİ 50 MİLYONDUR"

Oyuncumuz Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta oynasın biz de isteriz. Transfer dönemi devam ederken bize teklifte bulunuldu. Uzun bir liste ile bizim arkadaşlarımız karşı teklifi verdi. 'Şunu alırız, bunu alırız, şu payı alırız' diye.