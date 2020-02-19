Boy kısalığının nedenleri nelerdir?

Boy kısalığı büyüme ile alakalı olup karışık ve kompleks bir olaydır. Bazı hormonların etkisi ya da rahatsızlığı büyümede etken olabilmektedir. Boy uzamasında; büyüme hormonu, IGF, tiroid hormonları ve üreme hormonlarının etkisi vardır.

Boy uzamasında bazı etkenler vardır:

Ebeveynlerin boyu; genetik olarak boy aileden geçmektedir.

Beslenme; yetersi beslenme boyun kısa kalmasında etkendir.

Psikolojik etkenler; yaşanan stres ve psikiyatrik hastalıklar boyun kısa olmasında etken olur.

Sosyal ve ekonomik etkenler; aynı bölgede olup da yetersiz beslenme olan kişilerde boy kısalığı daha çok görülür.

Boy Kısalığının nedenleri: