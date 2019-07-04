İstanbul Başakşehir'de, 4 ayrı ilçede hırsızlık yapan 4 şüpheli polisten kaçarken kullandıkları aracın takla atması sonrasında yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 farklı ilçedeki iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelilerin 24 Haziran'da gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayından hemen sonra harekete geçti ve şahısları yakalama çalışması başlattı. İhbar üzerine vakit kaybetmeden hırsızlık olayının yaşandığı yere giden polis ekipleri, şüphelileri kaçmak üzereyken görüp, 'dur' ihtarında bulundu.

KAMYONA ÇARPIP, TAKLA ATTI

'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında 3 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracın süratli bir şekilde ilerlerken önündeki kamyona çarparak takla atmasıyla sona erdi. Şüpheliler takla atan araçtan çıkarıldı ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Umut K.'nin (31) 6 açıktan hırsızlık, 20 iş yerinden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma, 3 görevi yapmaya engel olma, 9 otomobilden hırsızlık, 1 mala zarar verme; Tolga G.'nin (25) 2 iş yerinden hırsızlık, 1 ruhsatsız silah bulundurma, 2 açıktan hırsızlık, 1 mala zarar verme; Onur K.'nin (21) 8 açıktan hırsızlık, 7 iş yerinden hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 1 görevi yapmaya engel olma, 1 yaralama, 2 otomobilden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 1 bisiklet-motosiklet hırsızlığı, 1 başkasına ait kimlik kullanma; Oğuzhan A.'nın (25) 2 açıktan hırsızlık, 5 iş yerinden hırsızlık, 9 otomobilden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın 3 ayrı olaydan aranması olduğu da öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde işlenen iş yeri hırsızlıklarının sorumlusu olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.