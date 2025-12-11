Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: Kadın liderliğini güçlendiren bir ekosistem inşa ediyoruz

Genç kadınların sürdürülebilirlik, liderlik ve toplumsal etki alanlarında öncü isimlerle bir araya gelmesini amaçlayan SheTalks buluşmalarının ikincisi İstanbul’da düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden SheLab proje mezunlarının katılımıyla devam eden bu etkinlik serisi genç kadınlara ilham dolu buluşmalar yaratmayı, kadınların kendi liderlik yolculuklarını şekillendirmeleri için bir vizyon ve fırsat sunmayı amaçlıyor.

İstanbul’da Boyner Grup ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, SKD Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, oyuncu ve UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu unvanının sahibi olan Nafia Kuş Aydın, ilham verici söz ve müziğiyle fark yaratan Nova Norda ve teknolojiyi sanatın bir parçası haline dönüştüren yenilikçi müzisyen Beyza Doğuç, genç kadınlarla bir araya geldi. Sürdürülebilirlik, spor ve sanatta ilham veren hikayelerin paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar, kadın liderlerin kariyer yolculuklarını ve toplumsal etki yaratmadaki katkılarını yakından dinleme fırsatı buldu.

REKLAM SheLab Sürdürülebilirlikte Kadın Liderliği Eğitim Programı’ndan mezun olan genç kadınlar ise sürdürülebilirlik ekseninde geliştirdiği projeleri tanıttı. Programın birinci, ikinci ve üçüncü dönem katılımcıları, sosyal ve çevresel etki yaratan proje fikirlerini paylaşarak sürdürülebilirlik ekosistemine sağladıkları katkıyı anlattı. “KADIN LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİREN BİR EKOSİSTEM İNŞA EDİYORUZ” “Genç kadınların kendi yolculuklarında güçlenirken başkalarının yoluna da ışık tuttuğuna inanıyoruz” diyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “SheLab’i tam da bu nedenle hayata geçirdik; kadınların liderlik potansiyelini görünür kılmak, cam tavanların ötesine geçmeleri için cesaret vermek ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa etmek hedefimizdi. Bugün 120’nin üzerinde genç kadını mezun etmiş olmak ve yeni dönem için 1000’in üzerinde başvuru almak da bize gösteriyor ki, doğru bir ekosistem kurduk ve etkisi her geçen gün derinleşiyor. Çünkü bizler hikayemizi yüksek sesle anlatmadıkça, cam tavanları yıkmak için cesur adımlar atmadıkça hiçbir şey değişmeyeceğinin farkındayız” dedi.

REKLAM UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, “Genç kadınlar liderlik ettiğinde toplumlar güçlenir, ülkeler ilerler mesajını vurguladı. Merino, SheLab’in genç kadınlara hayal kurma, deneme ve kendini geliştirme alanı açtığını belirterek sürdürülebilirlik ve liderliğin yalnızca bir kavram değil; bireysel seçimler, yaratıcılık ve topluma katkıyla şekillenen kişisel bir yolculuk olduğunu ifade etti. "KÜRESEL ÖLÇEKTE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ULAŞMANIN 123 YIL ALACAK" İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Dünya Ekonomik Forumu verilerine dikkat çekerek mevcut hızla devam edilmesi halinde küresel ölçekte cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 123 yıl alacağını, Türkiye’nin ise bu alanda 148 ülke arasında 135. sırada yer aldığını hatırlatarak özel sektör, sivil toplum ve kamu iş birliğinin kritik rolüne işaret etti. Günsel, kadınların sürdürülebilirlik alanında güçlü bir temsile sahip olduğunu ancak karar alma ve yönetim mekanizmalarında hâlâ yeterince yer alamadığını ifade ederek, “Gerçek değişim, kadınların üst yönetimde söz sahibi olduğu gün başlayacak” mesajını paylaştı.