Boyner, kapıya teslimat ağı kuruyor

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Boyner, pandemi döneminde müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği ve payı iyice artan kapıya teslimat hizmetine başlıyor. Boyner, iş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını da devreye sokarak müşteri mutluluğunun önemli bir parçası olan lojistik ve teslimat sektörüne de fark yaratacak bir giriş yapıyor.

Boyner, Boyner.com.tr ve Morhipo müşterilerinin siparişten teslimat anına kadar alışveriş deneyimini geliştirip zenginleştirmek ve özellikle pandemi döneminde sık sık müşteri şikayetine neden olan zamanında teslimat problemine köklü bir çözüm hedefiyle yola çıkarken; yeni dağıtım ağının belirli noktalarında dağıtım sektöründe Scotty’den hizmet ve destek alacak.

AYNI GÜN , AKŞAM SAATLERİ VE PAZAR GÜNLERİ RANDEVULU TESLİMAT

Boyner Express ile Boyner ve Morhipo müşterilerinin siparişleri aynı gün içinde veya müşterinin istediği gün ve saatlerde teslim edilebilecek. Pandemi döneminde sunulan yeni teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün teslimat, randevulu teslimat, akşam saatlerinde ya da Pazar dahil hafta sonu teslimat, kapıda ödeme, kolay iade gibi seçenekler günlük hayatın yoğun temposunda müşterilere kolaylık sağlayacak. Müşteriler dilerse daha önceden belirlenen teslimat adresini, saatini veya gününü değiştirebileceği gibi teslimatın temassız olmasını da tercih edebilecek.

Boyner’in yeni dağıtım operasyonunda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. Boyner’in yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla Boyner, erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine kadın çalışan istihdamı ve hizmet yaklaşımı ile yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Boyner, yeni dağıtım ağı Boyner Express’i Ekim ayında İstanbul’da devreye alacak ve kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracak.