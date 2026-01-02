Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

FIRTINA SEBEBİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.

HAFTA SONU İÇİN DE SEFERLER İPTAL

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.