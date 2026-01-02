Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi
Fırtına Kuzey Ege'de hayatı olumsuz etkiliyor. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri bu hafta sonu yapılmayacak. Yolcuların ulaşımını etkileyen gelişmeler, GESTAŞ tarafından duyuruldu
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
FIRTINA SEBEBİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.
HAFTA SONU İÇİN DE SEFERLER İPTAL
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.