Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

        Fırtına Kuzey Ege'de hayatı olumsuz etkiliyor. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri bu hafta sonu yapılmayacak. Yolcuların ulaşımını etkileyen gelişmeler, GESTAŞ tarafından duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

        FIRTINA SEBEBİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.

        HAFTA SONU İÇİN DE SEFERLER İPTAL

        Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Birçok otel açılmadı

        Uludağ'da yangın yönetmeliğine uygun olmayan oteller açılmadı. Hal böyle olunca, Uludağ'ın alışılagelmiş kalabalık pistleri tenha bir görünüme sahip oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?