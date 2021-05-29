Kısa sürede büyük ilgi toplayan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...



BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM FRAGMANI

— Bozkır Arslanı (@bozkirarslanitv) May 28, 2021

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosu

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin karakterleri

Oyuncular: Emre KIVILCIM (Celaleddin) Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike) Jovahir ZAKKROV (Cengizhan) Rano SHODİYEVA (AyÇiçek) Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan) Tohir SAİDOV (Nizamülmülk) Cemal HÜNAL (Behram) Sezgin ERDEMİR (Timur Melik) Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah) Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin) Ferhat Yılmaz (Şemseddin) Jamsid SAGATOV (Cebe) Ali KHAN (Cuci) Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun) Akmal MİRZO (Subutay) Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç) Yaxyo POLATOV (Akşah) Ebu Bekir ÖZTÜRK (Payidar) Mehmet PALA (Ötkir) Hasan Fehmi GÖKDENİZ (Şaman) Ayhan Levent (Atanazar)

Dizinin konusu nedir?

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı” Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.