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Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle! Bozkır Aslanı Celaleddin 3. son bölüm...

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Aslanı Celaleddin, bu akşam 3. yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Heyecan fırtınasına sahne olan ve Celalledin Harzemşah'ın hayat hikayesinin anlatıldığı dizinin 4. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı!

Bozkır Aslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı izle! Bozkır Aslanı Celaleddin 3. son bölüm...

Kısa sürede büyük ilgi toplayan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜM FRAGMANI

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

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