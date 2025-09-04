Habertürk
        Bozuk etleri kıymaya karıştıran özel düzenek | Son dakika haberleri

        Özel düzenekle sakatat ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırılıp satıldığı iş yeri kapatıldı

        Gaziantep'te denetimler sırasında kıyma makinesindeki bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etleri kıymaya karıştırıp sattığı tespit edilen işletmenin ruhsatı iptal edildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynayan hiçbir esnafa müsaade gösterilmeyeceğini belirterek, "Zabıta ekiplerimizin, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptığı denetimde akıllara durgunluk veren bir düzenek ile karşılaştık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 15:03 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:03
        Bozuk etleri kıymaya karıştıran özel düzenek
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde denetimler sırasında kıyma makinesi kurulan özel düzenekle bozuk etlerin kıymaya karıştırılıp satıldığı iş yeri kapatıldı.

        Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, et satışı yapılan iş yerinde kıyma makinesindeki bir düzenekle tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırılıp satıldığı tespit edildi.

        HANGİ HAYVANA AİT OLDUĞU BİLİNMEYEN ETLER

        Şahinbey Zabıta Ekipleri ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde iş yeri muhafaza koşullarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik şartlarının sağlanmadığı, izlenebilirliği olmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

        İşletmede yapılan denetimlerde 264 kilo bozulmuş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salçaya imha edilmek üzere el konuldu. Şahinbey Belediyesi işletmeye ait ruhsatı iptal ederek, iş yeri sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        "AKILLARA DURGUNLUK VEREN DÜZENEKLE KARŞILAŞTIK"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynayan hiçbir esnafa müsaade gösterilmeyeceğini söyledi. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerimizin, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 'ET BANKASI' isimli yerine yaptığı denetimde akıllara durgunluk veren bir düzenek ile karşılaştık. Sağlam etleri çekiyormuş gibi yapıp bir kenara ayıran, bozuk etleri çekip vatandaşlara yediren iş yerinin Şahinbey Belediyemiz tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanmış, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlığı ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi.

        #yerel haberler
        #gaziantep haberleri
        #Şahinbey Belediyesi
        #Son dakika haberler
