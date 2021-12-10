SONRADAN ARKADAŞ OLDULAR

Pitt'in bir başka set aşkı da Thandie Newton olmuştu. Ünlü aktör, 1994 yılında 'Interview with the Vampire' adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Newton ile kısa bir ilişki yaşamıştı. İkili, ilişkilerini bitirmiş olsa da arkaşlıklarını sürdürüyor.

Brad Pitt'in adı daha sonra da Meet Joe Black ve Demi Moore ile anılmıştı.