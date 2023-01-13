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Braille alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Braille alfabesi kaç karakterden oluşuyor?

Dokunarak okuma-yazma sistemi olan Braille alfabesi görme engeli olan insanların kullandığı bir alfabedir. 1821 yılında, kendisi de görme engelli olan Louis Braille tarafından icat edilen bu alfabe, bir kâğıt üzerine iğne aracılığıyla yazılmakta ve dokunarak okunmaktadır. Görme engelli insanların kullandığı en önemli araçlardan biri olan ve onların hayatlarını biraz da olsa kolaylaştıran Braille alfabesi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Braille Alfabesi Nedir, Özellikleri Nelerdir? Braille Alfabesi Kaç Karakterden Oluşuyor?
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6 adet noktanın farklı kombinasyonlarla sıralanması ile oluşan, her karakterin eşit uzunlukta ve genişlikte olduğu Braille alfabesi sayılar içerir mi? İşte, Braille alfabesi tarihçesi hakkında tüm detaylar…

Braille Alfabesi Özellikleri

Görme engelli bireylerin kullandığı bir alfabe olan Braille alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından icat edilmiştir. İki kolon taşıyan bir dikdörtgen düzenin üzerine yerleştirilmiş olan 6 noktadan oluşan ve her kolonda 3 noktanın bulunduğu bu alfabede, noktaların her biri farklı dizilişlere sahiptir. Bu şekilde 64 farklı kombinasyonun oluştuğu Braille alfabesi, kabartılmış noktalardan oluşmaktadır.

İkili şema ile gösterilen dünyanın ilk alfabesi olma özelliği de taşıyan Braille alfabesinin ana dili Fransızcadır. Alfabenin mucidi olan Braille’nin de Fransız olmasından dolayı Fransızca olan bu alfabede, diğer dillerdeki sesleri göstermek için yeni semboller de oluşturulmuştur.

Braille Alfabesi Kaç Karakterden Oluşur?

Braille alfabesi, kabartılmış 6 adet noktadan meydana gelen ve noktaların farklı işaretlenmesiyle 64 farklı birleşime ulaşabilmektedir. 6 noktanın her birinin, işaretli olması ya da olmaması durumları değerlendirildiğinde elde edilecek olan kombinasyonla 64 farklı harf, karakter ya da sayı belirtmek mümkün olmaktadır.

Aşağıda sizlerle paylaştığımız görsel üzerinden, Braille alfabesinde yer alan harflerin ve rakamların nasıl yazıldığını inceleyebilirsiniz:

Braille Alfabesi Sayılar

Braille alfabesinde 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 0 olmak üzere tüm rakamlar belirtilmiştir. Ancak Braille alfabesinde rakamların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Örneğin bu alfabede, ‘a’ harfini belirtmek için soldaki kolonun en üstündeki tek nokta işaretlenmiştir. Aynı şekilde soldaki kolonun en üzerindeki tek noktanın kabartılması ‘1’ rakamını da ifade eder. Ancak bunun sol tarafında yer alan ve sol kolonun en altındaki noktayı ve sağdaki kolonda bulunan 3 noktanın tamamını kabartarak oluşturulan işaret, sonraki karakterin harf değil rakam olduğunu belirtmektedir. Böylece alfabenin ilk 10 harfini belirten işaretler, başlarında sayı işareti olma şartıyla ‘1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0’ rakamlarını da belirtmiş olurlar.

Braille Alfabesi Tarihçesi

Braille alfabesi; askerlerin gece anlaşabilmesi için Napolyon’un isteği doğrultusunda Charles Barbier tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Napolyon, Charles Barbier’den bunu gerçekleştirmesini istemiş fakat Barbier’in geliştirdiği sistem zor ve karmaşık görününce askeriye tarafından reddedilmiştir.

1821 yılında Paris Milli Enstitüsünü ziyaret eden Barbier, burada Louis Braille ile tanışmıştır. 1809 yılında Paris yakınlarında dünyaya gelen Louis Braille, Charles Barbier ile 12 yaşındayken tanışmıştır.

Charles Barbier’in geliştirdiği sistem üzerine çalışan Louis Braille, 6 nokta sistemi sayesinde daha kolay okunan ve yazılabilen bir alfabe geliştirmeyi başarmıştır. Bu alfabeyi tamamladığında henüz daha 15 yaşında olan Braille, bu sistemi okul arkadaşlarına da öğretmiş fakat okulun müdürü alfabenin okul çapında kullanılmasına karşı çıkmıştır.

Alfabenin geniş kitleler tarafından kullanılması ise 25 sene sonra, Braille hayatını kaybetmeden 2 sene önce mümkün olmuştur. 1850 yılına gelindiğinde Braille alfabesi tüm görme engelli okullarında öğretilmeye başlanmış ve önce Fransa’da sonra da tüm dünyada kullanılan bir alfabe haline gelmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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