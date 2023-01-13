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Amaç sonuç cümlesi nedir? Amaç - sonuç cümleleri örnekleri

Bir cümle içinde yer alan ve yargı bildiren eylemin hangi amaçla ya da hangi gereke ile yapıldığının belirtildiği cümlelere amaç sonuç cümlesi adı verilmektedir. İçin, diye, üzere gibi edatların sıklıkla kullanıldığı ve iki yargıdan oluşan amaç sonuç cümlesi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir? Amaç - Sonuç Cümleleri Örnekleri
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Yükleme sorulacak olan hangi amaçla sorusuyla kolaylıkla saptanabilen amaç sonu cümleleri, öğrenciler tarafından sıklıkla neden sonuç cümleleri ile karıştırılmaktadır. Peki, amaç sonuç cümleleri ile neden sonuç cümleleri arasındaki fark nedir? Ama sonuç cümlesi nasıl bulunur? İşte, tüm detaylar…

Amaç Sonuç Cümlesi Nedir?

Bir cümledeki eylemin hangi amaç ve gerekçe ile yapıldığını acıka bildiren cümlelere amaç sonuç cümleleri adı verilmektedir. Bu cümlelerde, yerine getirilmek istenen düşünce amaç olarak ifade edilirken; bu düşüncenin gerçekleşmesi içinde yapılan eylem ise yargı bildirmektedir. Genellikle diye, için, üzere, amacıyla gibi edatlar kullanılarak kurulan amaç sonuç cümleleri, iki ayrı yargıdan meydana gelmektedir.

Amaç Sonuç İle İlgili Cümleler

Yukarıda yapmış olduğumuz amaç sonuç cümlesi tanımı üzerinden aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

  • Gördüklerimi anlatmak üzere yarın akşam ifade vereceğim.
  • Biraz olsun sevinsin diye ona bu hediyeleri almış.
  • Beden eğitimi derslerinde giyerim maksadıyla güzel bir eşofman takımı aldım.

Amaç Sonuç Cümleleri Nasıl Bulunur?

Amaç sonuç cümleleri, cümle içinde bulunan eyleme sorulan ‘’hangi amaçla?’’ sorusuna yanıt veren cümlelerdir. Eyleme sorulacak olan bu soru o cümlenin bir amaç sonuç cümlesi olup olmadığını kolaylıkla bize gösterecektir.

Şimdi gelin bu soruyu kullanarak, aşağıdaki cümlelerin ama sonuç cümlesi olup olmadığını birlikte inceleyelim:

  • Oturduğu evi satın alabilmek için gece gündüz demeden çalıştı.

Yukarıda vermiş olduğumuz örnekte, cümlenin yüklemine ‘’hangi amaçla çalışmış?’’ sorusunu yönelttiğimizde evi satın alabilmek için cevabını alırız ve bu durum da bize yüklemin yapılış amacını bildirmektedir. Bu sebeple bu cümle bir amaç sonuç cümlesidir.

Amaç Sonuç Cümlesi İle Neden Sonuç Cümlesi Arasındaki Fark Nedir?

Amaç sonuç cümleleri ile neden sonuç cümleleri, anlam bakımından birbirleriyle en çok karıştırılan iki cümle türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun ana sebebi ise, her iki cümle çeşidinde de yükleme aynı soruların sorulabiliyor olmasıdır. Her iki cümlenin yüklemine de ‘’neden, ne için, niye’’ gibi sorular sorulmakta ve bir cevap alınmaktadır.

Amaç sonuç cümleleri ile neden sonuç cümlelerini birbirinden ayırabilmek için dikkat edilmesi gereken tek husus; cümle içinde yer alan ilk yargının gerçekleşip gerçekleşmemiş olmasıdır. Eğer bir cümle içindeki ilk yargının gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmiyorsa o cümle bir amaç sonuç cümlesidir; neden sonuç cümlelerinde ise cümle içindeki her iki yargı da gerçekleşmiştir.

Şimdi gelin bu tanımı örnekler üzerinden inceleyelim:

  • Yabancı dilini geliştirmek için yurtdışına gitti.

Cümle içindeki ikinci yargı olan yurtdışına gitti yargısının gerçekleştiği bilinmektedir ancak ilk yargının gerçekleşip gerçekleşmediği net değildir. Bu sebeple bu cümle bir amaç sonuç cümlesidir.

  • Arkadaşından haber aldığı için çok mutlu oldu.

Yukarıdaki cümlede ise her iki yargının da gerçekleştiği çok açıktır ve hem arkadaşından haber aldığı hem de çok mutlu olduğu yargısı gerçekleşmiştir. Bu sebeple bu cümle bir neden sonuç cümlesidir.

Amaç Sonuç Cümleleri Örnekleri

  • Kapıyı kilitlemek için anahtarını çantasından çıkardı.
  • Teyzemlere gitmek üzere yoldan bir taksi çevirdik.
  • Bilgisayarım bozulmasın diye ona gözüm gibi bakıyorum.
  • İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak için bu derneği kurdu.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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