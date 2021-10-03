Brand Week Istanbul başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Değişen yaşam alanları ve evrilen iletişim davranışları ve bunların ağırlık merkezindeki son hız dijitalleşme hayatın tanımını da radikal şekilde sarstı. Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin ana medya sponsoru olduğu Brand Week Istanbul, 8 - 12 Kasım arasında Zorlu PSM'DE seyircisiyle buluşacak Brand Week Istanbul, kalıplaşmış alışkanlıklarının altüst olmasıyla yeniden belirlenen insan tanımını keşfe çıkıyor. 21'inci yüzyılda insan olmak temasıyla çağın yeni paradigmalarını mercek altına alıyor. Bu paradigmalar, yarının değerlerini, davranış kalıplarını, yaşam tarzlarını, ilişki biçimlerini ve ürünlerini şekillendirecek.

Orta sınıfların gerilemesinden kadın sorunlarına ve Türkiye gündemine, cinsiyet eşitsizliğinden toplum sağlığı ve değerler krizine kadar yaratıcı endüstrilerin, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler ele alınacak. Bugünün girişimcileri, ekonomiye yön verenler, zihni sinir tasarımcılar ve yaratıcı dünyanın tüm bileşenleri Brand Week Istanbul'daki bu çok katmanlı iç görülerle yarının dünyasına adım atacak.

Bu yıl da sanat, medya, spor, teknoloji ve kültür alanlarında ilham veren isimler hem dijital mecralarda hem de yüz yüze Brand Week Istanbul'daki yerini alacak. Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales; bilgiye erişimi, yazar Zülfü Livaneli; insanı anlamayı ve insan kalabilmeyi, MasterCard CMO'su Raja Rajamannar; pazarlama iletişiminin geleceğini, akademisyen ve yazar Andre Aciman ise yeni çağda zaman algısını anlatacak.

Zorlu PSM'de fiziksel katılımcılarıyla, dijitalde ise tüm dünyayla buluşacak Brand Week Istanbul'a dair detayları brandweekistanbul.com'da bulabilirsiniz.