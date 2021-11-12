İlham veren hafta tamamlandı 0:00 / 0:00

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Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşen, hafta boyunca '21. Yüzyılda İnsan Olmak' temasıyla iş ve markalar dünyasına ilham veren Brand Week Istanbul'da beş günlük maraton sona erdi. Beş gün boyunca Zorlu PSM'de 131'den fazla oturumda yaklaşık 150 konuşmacının ağırlandığı Brand Week Istanbul'un son gün programında tek başına yaptığı çevre hareketlerini, çocuklara yardım kampanyalarını, medikal ürün desteği ve daha birçok yardımı, Ahbap gönüllüleri ile birlikte, Ahbap platformunda yapmaya devam eden Haluk Levent ve özgün müziğini, hisleri ve samimiyetiyle büyük kitlelere aktarmaya devam eden Edis yer aldı.

Brand Week Istanbul'un beşinci ve son gününde medya, iletişim ve yayıncılık üzerine farklı disiplinlerden konuşmacılar yer alırken, konuşmacılar kendi deneyimlerini ve geleceğe dair öngörülerini dinleyicilerle paylaştı.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Haluk Levent dayanışmaya, sevgiye ve paylaşmaya dayalı bir iyilik hareketi olarak adlandırdığı Ahbap ve projelerinden bahsetti. Seyircilerden gelen soruları da yanıtlayan Levent, Celebrity Güven Endeksi sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvendiği isim seçilmesi ile ilgili şunları söyledi; "Bu kadar fazla güvenilir olmanın verdiği bir ağırlık da oluyor. Kişisel alanınız daralıyor ve kısıtlanıyorsunuz. Önemli olan benim mutluluğum. Az önce açıklanan rakamlar benim gururumu okşuyor sadece. Ben sokakta insanlardan o sevgiyi alıyorum zaten."

Türkiye'deki ajans ve partner ekosistemi ile yürütülen ticari ve stratejik işbirliklerinden sorumlu olan, Mayıs 2018'den bu yana Facebook Türkiye ekibinde görev alan Serkan Tavşanoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen "Instagram'dan Dünyaya Edis" oturumunda Edis sosyal medya ile olan ilişkisinden bahsederken; "Pandeminin sosyal medya kullanım alışkanlıklarıma çok fazla etkisi oldu. Instagramı artık daha aktif kullanıyorum. Hatta o kadar çok sık kullanıyorum ki günlük rutinim içerisinde gerçekleştireceğim bir şeye takipçilerim ile birlikte karar verebilirim. Instagram'da yapabileceklerimiz ile ilgili plak şirketim ile de görüşüyorum. İmaj, dil bu gibi şeyler çok önemli. Burayı kaybetmek istemiyorum burası konforlu ve güzel" dedi.

Gelecek planlarından da bahseden Edis, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kendime ve yeteneğime inanıyorum. Türkiye'deki yerimi sağlamlaştırmak istiyorum ama aynı zamanda kendimi globale taşımak da istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Sonuçta bir lokum paketi satmıyoruz. Benim kişisel yaptığım müzikten bahsediyoruz. Umarım lokumu da sunabiliriz tabii ki."