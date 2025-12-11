Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Brann-Fenerbahçe maçı canlı izle: Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Brann-Fenerbahçe maçı canlı izle: Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile karşılaşacak. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Brann-Fenerbahçe karşılaşmasının maç saati ve müsabakanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 295 maçta 116 galibiyet ve 115 mağlubiyet yaşadı. 64 maçta ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Brann-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Brann-Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 11.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:22
        1

        Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Brann-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kupa 2'de 154. maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Brann karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        2

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Brann maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

        3

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        BRANN-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        UEFA Avrupa Ligi'nde 100. maç

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, bugün 100. müsabakasını oynayacak.

        Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi.

        Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

        5

        "2" numaralı kupada 154. sınav

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.

        6

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        7

        MUHTEMEL 11'LER

        Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

        Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

