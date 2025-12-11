Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle... Brann-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Kupa 2'de 154. maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Brann karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Peki, Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...