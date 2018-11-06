Brasil De Pelotas - Vila Nova karşılaşma önü

Brasil De Pelotas ve Vila Nova, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:15. 40 puanlı Brasil De Pelotas 15. sırada bulunuyor, Vila Nova 52 puana sahip ve 5. sırada. Brasil De Pelotas, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vila Nova, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 422 kodlu maçı oynayanlar; Brasil De Pelotas galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.60, Vila Nova galibiyet oranı 2.60. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor.

Brasil De Pelotas önceki hafta Criciuma mücadelesinde 3-2 kazandı.

Vila Nova ise Londrina karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Brasil De Pelotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Brasil De Pelotas, kendi sahasında 15 gol attı, 16 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 18 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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