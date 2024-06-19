Brent petrolün varil fiyatı 84,98 dolar

Dün 85,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 azalarak 84,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABDdeki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABDnin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 264 bin varil arttığını öngördü.

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

İsrail ordusu dün, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnana yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılmasına devam edilmesi yönünde karar alındığı bilgisine de yer verildi.

İsrailin Gazze Şeridine 7 Ekimden bu yana saldırıları sürerken, İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

Ayrıca, Rusyanın Rostov Bölge Valisi Vasily Golubevin Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukraynaya ait bir insansız hava aracı saldırısı Rusyanın güneyindeki Azov limanında yer alan petrol terminalinde büyük bir yangına neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,99 ile 87,81 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 82,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.