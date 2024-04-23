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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolar - Enerji Haberleri

        Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,13 dolardan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:32
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        Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolar
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        Dün 87,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 87,13 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 81,02 dolardan alıcı buldu.

        Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve gelecek aylarda piyasalarda sıkı arz-talep dengesi beklentisiyle yeniden yükselişe geçti.

        Petrol tüketiminde artışın beklendiği yaz aylarının yaklaşmasıyla piyasalarda arz tarafında bir sıkılaşma öngörülüyor.

        ABD'nin, günlük yaklaşık 600 bin varil ihracat kapasitesine sahip Venezuela'nın küresel pazarlara petrol ihraç etmesini sağlayan lisansını iptal ederek tekrar yaptırım uygulaması ve Meksika'nın güçlü iç talep nedeniyle ihracatını kısıtlamaya hazırlandığına ilişkin haber akışı da arz endişelerini besliyor.

        Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin endişeler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarındaki artış ve doların değer kazanmasına yol açan ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" duruşu petrol fiyatlarının yükselişini baskılamaya devam ediyor.

        Brent petrolde teknik olarak 87,7 ile 89,15 dolar aralığının direnç, 86,25 ile 84,8 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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