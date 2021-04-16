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Brent petrolün varili 67,22 dolar

Dün 67,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 67,22 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 67,22 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,22​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Dün 67,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 67,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de güçlü ekonomik toparlanmaya işaret eden öncü veriler ve petrol talebine ilişkin iyimserliğin artması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada 576 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de açıklanan verilere göre, geçen yılın başlarında salgın kaynaklı düşüşün ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin ekonomik büyümesinde yıllık bazda yüzde 18,3 ile rekor bir sıçrama yaşandı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin araştırma birimine göre, Çin'in 2021 net ham petrol ithalatının geçen yıla kıyasla yüzde 3,4 artarak yaklaşık 559 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Rafine yakıt ihracatının da bu yıl yaklaşık yüzde 32 artışla 54,7 milyon tona yükseleceğini öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansının bu hafta açıkladığı petrol raporlarında, küresel petrol talebi tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi de piyasalarda talebin artışa geçeceği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlamaya devam ediyor.

Öte yandan, Kovid-19 vakalarının, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Hindistan başta olmak üzere, Avrupa'daki bazı büyük ekonomilerde artışını sürdürmesi ise fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini sınırını aştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı 217 bini geçen ülkede, son 24 saatte 1185 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174 bin 308'e yükseldi.

Vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek, yeni ve çok daha büyük bir dalga meydana getirirken, ülke günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülkeler arasında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,42 ile 67,77 dolar aralığının direnç, 67,07 ile 66,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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