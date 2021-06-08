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Brent petrolün varili 70,97 dolar

Dün 72,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 70,97 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 70,97 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 70,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 70,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,75 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin öngörülen hızda giderilememesi fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 211 bini, Hindistan'da 28 milyon 974 bini ve Brezilya'da 16 milyon 947 bini geçerken, ABD'nin güney eyaletlerinde Kovid-19 aşı uygulamasının beklenenden daha yavaş ilerlediği, yazın bu bölgelerdeki vakalarda yeni bir dalgalanma görülmesinden endişe edildiği belirtildi.

Asya genelindeki salgının etkileri de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu. Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1490 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 933 bin 630'a, can kaybı sayısı 21 bin 323'e yükseldi. Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1278 artarak 763 bin 785'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 13 bin 673'e çıktı.

Öte yandan, yaz sezonu boyunca akaryakıt talebinin artış göstermesi ve aşılama çalışmaları sonucu ekonomilerin toparlanmaya başlaması fiyatları orta vadede destekleyici etkilerini sürdürecek.

Brent petrolde teknik olarak 71,11 ile 71,34 dolar aralığının direnç, 70,88 ile 70,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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