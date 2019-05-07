Dün 72,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 72,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 71,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,28 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergisinde oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasıyla 70 dolar seviyelerine gerileyen fiyatların, İran ve Venezuela yaptırımları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kesintisi nedeniyle 71 dolar seviyesinde dengelendiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,31 ile 71,16 dolar aralığının direnç, 71,31 ile 71,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



