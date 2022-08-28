Brest ile Montpellier, Ligue 1'in dördüncü haftasında karşı karşıya geldi; kazanan taraf 7-0'lık skorla Montpellier oldu.
7. dakikada Maouassa'nın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 10'da Sepe Elye Wahi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı; 1 dakika sonra bu kez Khazri sahne aldı ve fark 3'e çıktı.
Dakikalar 25'i gösterirken bu kez Nicolas Louis Cozza sahne aldı ve skor 4-0'a geldi.
31. dakikada Sepe Elye Wahi farkı 5'e yükselten golü kaydetti.
Brest ilk yarısını 5-0 geride tamamladığı maçın 50. dakikasında 10 kişi kaldı. Pierre Lees-Melou direkt kırmızı kart görürken fark 64'te 6'ya çıktı: Oyuna 54'te giren Valere Germain skoru 6-0'a getirdi.
84. dakikada maçın sonucunu da Valere Germain söyledi: 7-0.
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