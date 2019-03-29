Brexit anlaşması bir kez daha reddedildi!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunda üçüncü kez reddedildi.

286 vekil anlaşmanın lehine oy kullanırken, 344 vekil anlaşmanın aleyhinde oy kullandı.

AB Konseyi Başkanı Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi liderleri oylamanın ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılık senaryosunun şu an gerçekleşme olasılığı en yüksek senaryo olduğu belirtildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BREXİT AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Brexit sürecinin bu şekilde çıkmaza girmiş olması AB açısından da İngiltere açısından da büyük problem." değerlendirmesini yaptı.