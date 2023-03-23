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Haberler Dünya Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 5 gün süre
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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya mücevherleri iade etmesi için 5 gün süre

Brezilya hükümeti, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanıdı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 5 gün süre
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AA

Hükümet gözlemci heyetinin 9 üyesinin tamamı, dün yapılan oylamada Bolsonaro'nun mücevherleri başkent Brasilia'daki devlete ait Caixa Economica Federal Bankasına devretmesi yönünde oy kullandı.

Bolsonaro'nun avukatlarına resmi bilgi verilerek mücevherlerin iadesi için 5 gün süre tanındı.

Gözlemci heyeti, bu ayın başında eski Brezilya devlet başkanlarının görev sürelerinin sonunda aldıkları her hediyeyi incelemeye karar verdi.

Bolsonaro'nun da göreve geldiği 2019'dan beri aldığı tüm hediyeler incelenecek.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

BOLSONARO USULSÜZLÜK OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

Ayrıca Bolsonaro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı bazı silahları devlet başkanlığı koleksiyonuna iade etmesi gerektiğine karar verilmişti.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vize başvurusunda bulunduğu kaydediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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