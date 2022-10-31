Bolsonaro'nun destekçileri gözyaşlarına hakim olamadı

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

Zafer kutlaması için meydanda toplanan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Kimi destekçileri Bolsonaro'nun seçimi kazanması için dua ederken kimi de dua etti.