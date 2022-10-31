Bolsonaro'nun destekçileri gözyaşlarına hakim olamadı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.
Zafer kutlaması için meydanda toplanan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Kimi destekçileri Bolsonaro'nun seçimi kazanması için dua ederken kimi de dua etti.
Brezilya bayrakları ve Bolsonaro posterlerinin dalgalandığı meydandaki coşku, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yerini hüzne ve göz yaşına bıraktı.
Birçok seçmen, alanı terk ederken Bolsonaro'nun bazı destekçileri, oldukları yere çöküp liderlerinin seçimi kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı.
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