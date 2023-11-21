Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı

        Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı

        CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, Brezilya'da 19 Kasım'da termometrelerin 44,8'i göstermesiyle ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasım ayında sıcaklık rekoru kırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Brezilya'da 19 Kasım'da ölçülen 44,8 santigrat derecenin, ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu bildirildi.

        CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, 19 Kasım'da, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin Araçuai bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldı.

        Araçuai bölgesinde ölçülen 44,8 santigrat derece, 2005'te raporlanan 44,7 santigrat derecelik rekoru aşarak ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

        Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki hava koşullarını "El Nino" kaynaklı iklimin etkileri ve iklim değişikliğine bağlıyor.

        ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 17 Kasım'da Rio de Janeiro'daki konseri öncesinde katılımcılardan birisi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #brezilya
        #sıcaklık rekoru
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda