Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı: Musk'tan tepki

Brezilya Yüksek Mahkemesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu ve X adını verdiği Twitter'a erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, Twitter'a erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla Twitter'a giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki gösterdi.

"Alexandre de Moraes yargıç kılığına girmiş kötü bir diktatördür. Brezilya halkı, ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, onun suçlarını öğrenecek." paylaşımını yapan Musk, "Yarın Moraes'in işlediği suçların uzun listesini, ayrıca Brezilya'da hangi yasaları ihlal ettiğini yayınlamaya başlayacağız. Elbette ABD yasalarına uyması gerekmiyor, ancak kendi ülkesinin yasalarına uyması gerekiyor. O bir diktatördür ve sahtekardır, bu adalet değildir" dedi.

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