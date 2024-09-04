Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Musk'a eleştiri: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'in sahibi Elon Musk'a tepki göstererek, zengin olduğu için "aşırı sağcı görüşlerine" dünyanın tahammül etmek zorunda olmadığını söyledi.

CNN Brezilya televizyonuna konuşan Lula da Silva, X sosyal medya platformuna Brezilya'da erişim yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lula da silva, Brezilya yargısının, X'e erişim yasağı getirmekle önemli bir mesaj verdiğini belirterek, "Dünya, zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değil." ifadesini kullandı.