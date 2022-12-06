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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilya halkı da galibiyeti büyük coşkuyla kutladı

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  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin Pedra do Sal Favelasında Brezilyalılar, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu Brezilya ile Güney Kore karşılaşmasını izlemek üzere bir araya geldi.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Brezilya, 29. dakikada 3. gol sevincini yaşadı. Richarlison, Güney Kore ceza sahası önünde topu şık bir hareketle kontrol etti. Pasını verip ceza sahasına hareketlendi, Thiago Silva'nın isabetli pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Richarlison, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Brezilya, 36. dakikada 4. golünü buldu. Neymar, sol kanattan bindiren Vinicius Junior'a pasını attı. Vinicius'un penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Paqueta gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    İkinci yarıya da Brezilya hızlı başladı. 46. dakikada Richarlison'un sert şutunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. Raphinha da 54. dakikada kaleyi yokladı, kaleci Kim Seunggyu parmaklarının ucuyla golü önledi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Güney Kore, 68. dakikada net bir fırsatı kullanamadı. Hwang Inbeom'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Allisson son anda çeldi, boşta kalan topa Son Heungmin yakın mesafeden vurdu, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Güney Kore, 76. dakikada golü buldu. Kore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Brezilya savunmasının ceza sahası önüne uzaklaştırdığı topu kontrol eden Seungho, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-1.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Brezilya'da sakatlığı geçen yıldız oyuncu Neymar, iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. Teknik direktör Tite, Neymar'ı Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Sambacıların Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Katar 2022'deki ilk golünü atan Neymar, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.

     
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

    Neymar ayrıca, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını da 1'e indirdi. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaştı.
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü
  • Brezilya halkı, Güney Kore galibiyetiyle sokaklara döküldü

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