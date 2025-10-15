Habertürk
        Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu kaydeden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail ile değil Netanyahu hükümetiyle sorunları olduğunu bildirdi

        15.10.2025
        Brezilya lideri Lula'dan İsrail açıklaması
        İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun kalıcı olup olmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

        AA'nın aktardığı habere göre Lula da Silva, Gazze'deki saldırılarda 65 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinden Netanyahu hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, "İsrail ile bir sorunumuz yok. Netanyahu hükümetten ayrıldığı anda hiçbir sorun kalmayacak." diye konuştu.

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk suçlamalarına değinerek, "Her ülkenin adaleti saygı görmelidir. İsrail'in adaletine de saygı duyulmalı. İnsanlığa yön verecek olanlar, Nazi mahkumlarının oluşturduğu bir kulüp değildir." ifadelerini kullandı.

        Gazze'deki İsrail saldırılarını hatırlatan Petro, "Gazze'de öldürülen 20 bin çocuk insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçların faili yargılanmalıdır, aksi takdirde insanlık barbarlığa sürüklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

