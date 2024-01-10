Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi. 61 yaşındaki teknik adam son olarak Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımda geçici teknik direktörlük görevi üstlenen Fernando Diniz'in yerine 61 yaşındaki Dorival Junior ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Brezilyalı teknik adam, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.