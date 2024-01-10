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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu - Futbol Haberleri

        Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dorival Junior oldu

        Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi. 61 yaşındaki teknik adam son olarak Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:50
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        Brezilya'nın yeni hocası açıklandı
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        Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Dorival Junior getirildi.

        Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımda geçici teknik direktörlük görevi üstlenen Fernando Diniz'in yerine 61 yaşındaki Dorival Junior ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Ülkesinde Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Santos, Cruzeiro, Coritiba, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense ve Palmeiras gibi takımlarda görev alan Brezilyalı teknik adam, son olarak geçen yıl Sao Paulo'yu çalıştırmıştı.

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