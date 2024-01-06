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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

        Brezilya'nın futbol efsanelerinden Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti. Zagallo futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 2'şer kez olmak üzere 4 defa Dünya Kupası kazanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:27
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        Brezilyalı efsane hayatını kaybetti
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        Brezilya Milli Takımı ile futbolcu ve teknik direktör olarak sayısız başarıya imza atan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

        Zagallo, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanmıştı.

        Zagallo'nun kariyeri boyunca 4 Dünya Kupası (2'si futbolcuyken, 2'si teknik direktörken), 2 Copa America (teknik direktörken), 1 Brezilya Ligi (teknik direktörken), 1 Suudi Arabistan Ligi, 2 de FIFA Konfederasyon Kupası (teknik direktörken) şampiyonluğu yaşadı.

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