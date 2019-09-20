Brezilyalı model, Pyongyang'daki Mansu Hill Grand Monument'ı ziyaret ettiği sırada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in ve dedesi Kim Il-sung'un dev anıtlarına karşı var olan selfie yasağına çıplak bir şekilde poz verdi. Kuzey Kore kanunları, eski liderlerin anıtlarının fotoğraflanmasını ve anıtlarla beraber fotoğraf çekilmesini yasaklıyor. Fakat 33 yaşındaki Liziane Gutierrez, otel odasında çıplak bir şekilde poz verdiğinde anıtlardan çok da uzak değildi.

Mirror gazetesiyle yaptığı röportajda, model Kuzey Kore'de tutuklanmasına sebep olacak tek şeyin bu olmadığını söyledi. Brezilyalı model, trenle Kuzey Kore'den Çin'e giderken o sırada tuvalette olan bir Kuzey Kore askerinin şapkasını çalıp fotoğraf çekti.

Gutierrez, Kuzey Koreli askerin durumun farkına bile varmadığını, asker tuvaletten çıkana kadar fotoğrafı çekip şapkayı yerine koyduğunu söyledi. Olaydan sonra sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "sarhoş olmasaydım, bunu yapmazdım" dedi.

Çin'e geçiş sırasında Kuzey Kore sınırındaki kontrol noktasında çok gergin olduğunu söyleyen model, askerlerin kendisine ülkeden çıkmadan önce bu fotoğrafları silmesi gerektiğini söyledi.

"Tüm bu olay yaşanırken aşırı korkmuştum, çünkü o zamana kadar yaptığım her şey görülebilecekti. O kadar gergindim ki, yaptığım şeylerden dolayı hapis cezası alabilirdim. Aslında çok da şanslıyım çünkü çektiğim fotoğrafların hepsini bir albüme koydum ve askerler bu albümü fark etmedi bile." dedi.

Kuzey Kore kanunlarını saygısızlık yapmak gibi bir amacı olmadığını söyleyen model, "Kuzey Kore'yi çok sevdim ve kesinlikle tekrar gideceğim. İnsanlar arkadaş canlısı, alkol ucuz ve gördüğüm kadarıyla Kuzey Kore çok güzel bir ülke." dedi.

Yabancılar Kuzey Kore'yi sadece rehberlerle beraber gezebilirler. Rehberle yapılan bu gezilerde genel olarak Kuzey Kore'de yaşamanın nasıl bir şey olduğu gösterilir. Rehbersiz gezmek ise yasaktır.