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        Haberler Spor Diğer Brezilyalı sırıkla atlamacı Braz'a 16 ay men cezası - Diğer Haberleri

        Brezilyalı sırıkla atlamacı Braz'a 16 ay men cezası

        Brezilyalı sırıkla atlamacı Thaigo Braz'a, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:58
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        Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

        Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

        Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.

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