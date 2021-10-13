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Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Bridgerton yeni sezon tarihini açıkladı!

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BRIDGERTON'IN KONUSU NEDİR?

1813 yılında geçen hikâyede, her soylu aile kız çocuklarının iyi bir evlilik yapmasını istemektedir. Kızların doğru bir evlilik ile statülerinin güçlenmesini sağlayacaktır. Evlilik çağına gelmiş olan kızları olan Bridgertonlar ve Featherington ailesi de bu takdim gecesine hazırlanmaktadır. Featherington ailesinin üç kızı da takdim edilecek iken Bridgerton ailesinden yalnızca Daphne, sosyeteye takdim edilir. Daphne, kendi özgürlüğünü kazanması, varlığını tamamlayabilmesi için en doğru evliliği yapmasının gerektiğinin bilincindedir. Tüm bunların bilincinde gerçekten aşık olacağı bir adam ile evlenmek istemektedir.

Mükemmel görünen ailesi ve güzelliği ile Daphne, her kızın isteğine sahip gibi durmaktadır. Bu özellikleriyle de pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaracaktır. Özellikle Kraliçe Charlotte’un dikkatini çekmesi onu sosyete takdim zamanının en popüler kızı yapacaktır. Ancak tüm bunların yanında hayatın ona getireceklerinden habersizdir.

BRIDGERTON OYUNCULARI

Adjoa Andoh, Simon'ın akıl hocası olan, Londra toplumunun keskin dilli, anlayışlı duayeni Leydi Danbury rolünde.

Jonathan Bailey Bridgerton'ın en büyük oğlu Viscount Bridgerton,Anthony rolünde.

Ruby Barker, Marina Thompson olarak, Featherington kuzeni

Sabrina Bartlett, Siena Rosso rolünde, Anthony'nin sevgilisi bir opera şarkıcısı

Harriet Cains, orta Featherington kızı Philipa Featherington'ı canladırıyor.

Bessie Carter, en büyük Featherington kızı Prudence Featherington'ı canlandırıyor.

Nicola Coughlan, en genç Featherington kızı Penelope Featherington'ı canlandırıyor.

Daphne Bridgerton rolünde Phoebe Dynevor,sonraları Hastings Düşesi, dördüncü Bridgerton çocuğu ve en büyük kızı

Ruth Gemmell Violet olarak, Dowager Viscountess Bridgerton, çocukların dul annesi

Sümbül Bridgerton olarak Florence Hunt, sekizinci ve en küçük Bridgerton çocuğu

Claudia Jessie, beşinci Bridgerton çocuğu ve ikinci kızı Eloise Bridgerton'ı canlandırıyor.

Ben Miller Archibald olarak, Baron Featherington, Featherington patriği

Luke Newton, Colin Bridgerton olarak, üçüncü Bridgerton oğlu

Regé-Jean Page, Londra'nın en uygun bekarlarından biri olan Hastings Dükü Simon Basset rolünde

Golda Rosheuvel, Kraliçe Charlotte olarak

Luke Thompson Benedict Bridgerton rolünde, ikinci Bridgerton oğlu

Will Tilston, yedinci Bridgerton çocuğu ve en küçük oğlu Gregory Bridgerton olarak

Polly Walker Portia rolünde, Barones Featherington, Baron'un hırslı eşi ve kızlarının annesi

Skandallarla dolu bir toplum haber bülteninin yazarı Lady Whistledown'ın sesi olarak Julie Andrews -gossip girl havasından bahsetmezsem olmaz.-

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