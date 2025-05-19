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        İngiltere Başbakanı: Britanya dünya sahnesine geri döndü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer "Britanya dünya sahnesine geri döndü." ifadelerini kullanırken, ABD ve Hindistan ile yapılan anlaşmalara dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:25
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        "Britanya dünya sahnesine geri döndü"
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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan yeni anlaşmanın birçok alanda imzalandığını, küçümsenmemesi gerektiğini kaydetti.

        Starmer, Londra'da düzenlenen İngiltere-AB Zirvesi'nin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısında konuştu.

        Konuşmasına "Britanya dünya sahnesine geri döndü." sözleriyle başlayan Starmer, AB'nin yanı sıra ABD ve Hindistan gibi ülkelerle yapılan anlaşmaları hatırlattı.

        Küresel istikrarsızlığın arttığı bir ortamda atılan adımların İngiltere'yi iş dünyası açısından güvenli liman haline getirdiğini anlatan Starmer, AB ile yapılan anlaşmanın birlik ile İngiltere arasında yeni dönemi başlattığını bildirdi.

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        Starmer, anlaşma ile daha önce görülmemiş şekilde AB pazarına ulaşabileceklerini vurgulayarak, daha az gıda harcaması ve enerji faturalarında düşüş müjdesi verdi.

        İngiliz ürünlerinin de daha kolay Avrupa pazarına ulaşacağına işaret eden Starmer, "Yeni savunma işbirliğimiz bu tehlikeli dönemde hayati önem taşıyor. AB'nin yeni savunma fonunun kapıları (İngiltere'ye) açılacak, savunma sanayimize yeni fırsatlar sunacak ve İngiliz istihdamını destekleyecek." dedi.

        Başbakan Starmer, enerji alanındaki işbirliğinin halkın faturasına uzun vadede yansıyacağını kaydederken, çelik alanındaki işbirliğinin ise bu alanda 25 milyon sterlinlik tasarrufa olanak sağlayacağını anlattı.

        Starmer, sınırları güçlendirmek için adımların atıldığını da ifade ederek, düzensiz göçle mücadele konusunda işbirliğinin artacağını vurguladı.

        Bu kapsamda istihbarat ve veri paylaşımının artacağını söyleyen Starmer, "Bugünkü anlaşma İngiliz tatilcilere de faydalı olacak. Artık Avrupa'ya seyahatte elektronik kapıları kullanabilecekler. Pasaport kontrolündeki uzun sıralar sona erecek." diye konuştu.

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        Starmer, çok uzun bir liste üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Artık ileriye bakma zamanı. Eski tartışmalardan kurtulup devam etme zamanı. Sağduyuyla hareket edip İngiliz halkı için en iyisi olan pratik çözümleri sağlamalıyız. Tüm partnerlerle çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        "Bugün başardığımız şey, geriye değil ileri bakmak, eski yaraları açmamaktır"

        Toplantının soru-cevap bölümünde anlaşmanın detaylarına ilişkin değerlendirmeler yapan Starmer, AB'yle yapılan anlaşmanın istihdama, faturalara ve büyümeye yönelik olduğunu kaydetti.

        Starmer, özellikle balıkçılık alanındaki anlaşmanın, ihracatının yüzde 70'ini Avrupa'ya yapan İngiliz balıkçılık sektörü için önemli olduğunun altını çizdi.

        Anlaşmanın İngiltere için faydalı olduğunu ifade eden Starmer, "Bu kapsayıcı, dengeli ve karşılıklı bir anlaşma. Faturaları düşürme, istihdamı artırma ve sınırları kontrol altına alma prensipleriyle hareket ettiğimiz bir anlaşma olarak Birleşik Krallık'a çok büyük faydası olacak." değerlendirmesini yaptı.

        Starmer, İngiliz gençliğinin Avrupa'da, Avrupalı gençlerin de İngiltere'de seyahat, çalışma ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunması gibi konularda engelleri kaldırmak üzere adım attıklarını da vurguladı.

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        "Bugün başardığımız şey, geriye değil ileri bakmak, eski yaraları açmamaktır." diyen Starmer, AB ile İngiltere arasındaki yeni dönemde birçok alanda yeni sayfa açılacağını kaydetti.

        Starmer, "Yeni bir döneme giriyoruz. AB ve İngiltere'nin bu kadar geniş yelpazede bir araya geliyor olması küçümsenmemeli. Ülkemiz ve ilişkilerimiz için yeni bir sayfa açılıyor." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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