Britney Spears'a benzemek için birçok kez ameliyat oldu: Onun güzelliğinden ilham alıyorum

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Şu anda 35 yaşında olan Bryan, başka bir burun estetiği, yanak yağı enjeksiyonları, göz kapağı kaldırma, lazer epilasyon, dudak büyütme ve sık sık botoks tedavileri de dahil olmak üzere çeşitli prosedürlerden geçti.

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Sonuçları korumak için, her 6 haftada bir botoks, her 10 haftada bir tüm vücut epilasyonu yaptırıyor ve cilt bakım ürünlerine ayda yaklaşık 500 dolar harcıyor. Bryan, hiçbir zaman tam olarak Brtiney gibi gözükmek istemediğini yalnızca ondan ilham aldığını vurguluyor.