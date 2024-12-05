Britney Spears paparazzilerden kaçmak için Meksika'ya taşındı ama yine görüntülendi
Britney Spears, paparazzilerden kaçmak için ülkesi ABD'yi terk ederek Meksika'ya taşındığını açıkladı. Ancak ünlü şarkıcı hem ülkesinden çıkarken hem de Meksika'ya ayak bastığında paparazziler tarafından görüntülendi
Ünlü pop yıldızı Britney Spears, ABD'den Meksika'ya taşındı.
Önceki gün Instagram'ında paylaştığı 43'üncü doğum günü videosunda, paparazzilerden kaçmak için Orta Amerika ülkesine taşındığını söyledi.
Britney Spears videoda; "Paparazzilerin yüzümü sanki beyaz bir Jason maskesi takıyormuşum gibi göstermeleri gerçekten duygularımı incitiyor. Bana benzemiyor bile" ifadesini kullandı.
"Bana hep paparazzi fotoğraflarında acımasız davrandılar" diyen ünlü şarkıcı; "Mükemmel olmadığımı biliyorum ama bunların bir kısmı son derece kaba ve zalimce" diye konuştu.
Britney Spears; "İşte bu yüzden Meksika'ya taşındım" diyerek açıklamasını tamamladı.
YÜZÜNÜ ÇAKMAKLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Her ne kadar paparazzilerden kaçmak için ABD'den taşınma kararı alsa da önce California'da özel jete binerken görüntülendi, sonra da Meksika'da. ABD'den ayrılırken verdiği görüntüde kırmızı bir çakmağı yüzünde tutarak yürümesi dikkat çekti.
Britney Spears daha sonra Meksika'nın tatil şehri Cabo San Lucas'ta paparazzilere yakalandı. Paparazzilerden rahatsız olmuş gibi görünmeyen Spears, objektiflere gülümseyerek poz verdi.
ARTIK RESMEN BEKAR
Britney Spears'ın, sadece 14 ay evli kaldığı Sam Asghari ile boşanma davası 2 Aralık olan doğum gününde sonuçlanmıştı.
Haziran 2022'de evlenen çift, 14 ay sonra ayrıldıklarını açıklamıştı. Sam Asghari, Ağustos 2023'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Britney Spears'a dava açmıştı.
Sam Asghari'nin dava açmasından kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı, boşanma konusundaki sessizliğini bozmuş ve "biraz şoke olduğunu" itiraf etmişti.