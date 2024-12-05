Britney Spears paparazzilerden kaçmak için Meksika'ya taşındı ama yine görüntülendi

"Bana hep paparazzi fotoğraflarında acımasız davrandılar" diyen ünlü şarkıcı; "Mükemmel olmadığımı biliyorum ama bunların bir kısmı son derece kaba ve zalimce" diye konuştu.

Britney Spears; "İşte bu yüzden Meksika'ya taşındım" diyerek açıklamasını tamamladı.