'Broadway in İstanbul' sahnelendi

Habertürk 'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Sefiller', 'Chicago', 'Cabaret', 'Damdaki Kemancı', 'Grease', 'Mama Mia', 'Cats', 'Mouline Rouge', 'Aida', 'Leave It to Me' gibi parçaları seslendiren ünlü oyuncular, Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, Nur Doğan’ın koreografisi ve ünlü modacı Cihan Nacar imzalı kostümlerle izleyicilere rengarenk bir Broadway yolculuğu yaşattı.

'Broadway in İstanbul'a Kenan Ece, Anıl Altan, Müge Boz, Caner Erdem, Çağrı Çıtanak, Kerem Cem, Kaan Sekban, Ayşe Tolga, Yiğit Kirazcı, Umut Kurt, Utku Ateş, Burak Çelik, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç ve Meltem Akçöl gibi sanat ve gösteri dünyasından birçok isim katıldı.

"HEYECANLIYIZ"

Sahne öncesi soruları yanıtlayan ekip, "Her hafta özel vakitlerimizden ve işlerimizden arda kalan zamanda ekstra bir şekilde çalıştık. Çok iyi olmasını umuyoruz. Bizim için çok değerli bir performans olacak" dedi.

İlk kez birlikte sahne alacak olan Burak Yörük - Tuana Yılmaz çifti, "Çok heyecanlıyız. İkimiz için de umarız her şey harika olur" diyerek, düşüncelerini dile getirdi.