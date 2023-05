'Broadway in İstanbul' sahnelendi

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Sefiller', 'Chicago', 'Cabaret', 'Damdaki Kemancı', 'Grease', 'Mama Mia', 'Cats', 'Mouline Rouge', 'Aida', 'Leave It to Me' gibi parçaları seslendiren ünlü oyuncular, Uğur Baburhan’ın rejisi, Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, Nur Doğan’ın koreografisi ve ünlü modacı Cihan Nacar imzalı kostümlerle izleyicilere rengarenk bir Broadway yolculuğu yaşattı.