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Semiramis Pekkan 53 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı

“Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi, 'Haldun Dormen Yönetiyor- Senfonik' başlığıyla Maximum Uniq Açıkhava’da yeniden seyirciyle buluştu

Semiramis Pekkan 53 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı
53 yıl sonra ilk kez sahnede!
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HABERTURK.COM

Türk Tiyatro ve Müzikal dünyasının duayeni Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı "Broadway’den İstanbul’a Müzikaller"in onur konuğu Semiramis Pekkan, 53 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Projede Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Emrah Eren, Ethel Mulinas, Lilya İrem Salman, Nilsu Berfin Aktaş, Pelin Akil, Pelin Karahan, Pelin Uluksar gibi çok sevilen ünlü oyuncuların yanında Sitare Bilge, Canbora Genç gibi müzikalciler de yer aldı. Birbirinden ünlü isimler Sefiller, Chicago, Cabaret, Damdaki Kemancı, Notre-Dame De Paris, Grease, Evita, Cats gibi ünlü Broadway müzikallerinin yanında Lüküs Hayat, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Kantocu gibi gişe rekorları kırmış Türk müzikallerinden titizlikle seçilen parçalarla seyirciye Broadway’den İstanbul’a bir müzikal yolculuğu yaptırdı.

Gecenin sonunda sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Haldun Dormen emeği geçen herkese teşekkür etti ve gecenin onur konuğu Semiramis Pekkan'ı sahneye davet etti. "Benim için en büyük onur Haldun'umla aynı sahneyi paylaşmaktı" diyen Pekkan, 'Bana Yalan Söylediler' ve 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkılarını seslendirdi.

Gecenin sonunda tüm oyuncu kadrosu hep birlikte 'Lüküs Hayat' şarkısıyla seyircisine veda etti. Projenin müzik direktörlüğünü Serpil Günseli üstlenirken repertuvardaki parçaların senfonik aranjmanları Özhan Unakıtan hazırladı. Unakıtan aynı zamanda oyunculara eşlik edecek 30 kişilik senfonik orkestranın şefliğini de yaptı.

Ünlü müzikal parçaların koreografileri Deniz Yiğiter tarafından hazırlandı. Proje, daha önce “Senfonik Şebnem Ferah”, “Senfonik İbrahim Tatlıses”, “Rock Müzikaller”, “Senfonik Divalar -Nilüfer” gibi çok ses getirmiş projelere de imza atmış olan Nurcan Karaca’ya ait.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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