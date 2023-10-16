'Broadway Müzikali Jekyll & Hyde' müzikali, yoğun ilgi gördü

KerkiSolfej organizasyonuyla ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezon boyunca Türkiye'nin farklı illerinde sergilenerek yoğun ilgiyle karşılandı. Başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor.

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Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.