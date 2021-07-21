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Brüksel'deki "kağıtsızlar" hükümet ile görüşmeleri sonucunda açlık grevlerini askıya aldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "kağıtsızlar" olarak anılan göçmenler açlık grevlerini askıya aldı, susuzluk grevlerine son verdi.

Brüksel'deki
Brüksel'deki "kağıtsızlar" açlık grevlerini askıya aldı
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AA

Yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşayan "kağıtsızlar"ın sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son iki gündür hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmelerde henüz kesinleşmeyen bazı anlaşmalara vardıklarını duyurdu.

Kağıtsızlar, kaldıkları kiliseyi alkışlar eşliğinde boşalttı.

Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri Olivier De Schutter ve Felipe Gonzalez, önceki gün Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'ye geçici oturum izni vermeyi de içeren bir dizi önerinin bulunduğu mektup göndermişti.

Mahdi de mektuba verdiği yanıtta toplu çözüm yerine açlık grevindekilere bireysel ikamet talebinde bulunmalarını önerdiğini belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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