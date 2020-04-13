Brüksel lahanası nasıl yapılır? Misket boyutunda diğer aile üyelerine göre oldukça minik olan brüksel lahanaları düşük kalorili olmasının yanı sıra pek çok vitamin ve minerali içerisinde barındırır. Kansızlığa iyi gelmesi, tansiyonu düzenlemesi, sindirimi kolay hale getirip bağırsak hareketlerini düzenlemesi yararları arasında sayabileceğimiz özelliklerinden. Ayrıca kereviz, enginar gibi sebzeler sadece zeytinyağlı yapılırken brüksel lahanasını etli yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Küçük bir yan etkisi olabilir brüksel lahanası iyotu çok emen bir sebzedir. Sıklıkla tüketecekseniz iyotlu tuz kullandığınızdan emin olun.

Brüksel Lahanası Malzemeler:

600 gram brüksel lahanası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy kırmızı biber

1 adet orta boy havuç

1 diş sarımsak

1,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı pirinç

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Brüksel Lahana Yapılışı: