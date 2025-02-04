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        Haberler Spor Futbol Bruma'nın yeni adresi Benfica - Futbol Haberleri

        Bruma'nın yeni adresi Benfica

        Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Bruma, Benfica'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:04
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        Bruma'nın yeni adresi Benfica!
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        Portekiz devi Benfica, Braga'da top koşturan Bruma'yı transfer ettiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.

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