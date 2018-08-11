Bryne - Egersunds düellosu

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Bryne ile Egersunds , 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Bryne 22 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Egersunds 20 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Bryne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Egersunds son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 715 kodlu maçı oynayanlar; Bryne galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Egersunds galibiyet oranı 0.00.

Bryne son hafta oynanan Nardo maçında 4-2 yenildi.

Egersunds ise Hodd maçında 1-2 yenildi.

Bryne, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Egersunds ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Egersunds , 9 gol atarken 6 gol yedi.

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