Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
İstanbul'da, kız arkadaşıyla parkta oturan bir kişi, kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
İstanbul'da olay, dün saat 22.00 sıralarında, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta kız arkadaşıyla oturan bir kişinin yanına motosikletli iki kişi geldi.
BACAKLARINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre motosiklette sürücünün arkasında oturan kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırganlar kaçarken bacaklarından yaralanan kişi, yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yaralıyı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.