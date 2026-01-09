Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı var olmaya devam edecek" | Dış Haberler

        "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı var olmaya devam edecek"

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı açılış törenindeki konuşmasında "Kıbrıslı Türkler"den bahsetmemesine tepki gösterdi. Erhürman,"Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir. Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 09.01.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı var olmaya devam edecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB Dönem Başkanlığı açılış törenindeki konuşmasında "Kıbrıslı Türkler"den bahsetmemesine tepki göstererek, "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Ursula von der Leyen'in konuşma metnini okuduğunu ve metinde, “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmadığını belirten Erhürman, “Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu Ada'nın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Erhürman, “Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışları olmadığının altını çizerek, “Bizim için doğrusu şudur; görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları aktarmaktan kaçınırız.” ifadelerine yer verdi.

        “Kararlılığımızı kimse atlamasın”

        Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu" anlattıklarını vurgulayan, Erhürman, şunları kaydetti:

        "İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. AB yetkililerinin, yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi, anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim. Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir. Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi

        Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde aynı noktada 3 gün arayla heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, köye ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor